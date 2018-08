Deskundigen opgeroepen in Groningse moordzaak

Drie deskundigen moeten op zitting meer duidelijkheid geven over de geestesvermogens van Maikel S., de man die wordt verdacht van het doden van twee senioren in 2013. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist.

De 43-jarige S. zou op 18 januari 2013 in de stad Groningen Gudrun Küster (66) en Trevor Griffiths (71) hebben gewurgd. Het lichaam van Griffiths was ook in brand gestoken. Beiden hadden de dakloze en drugsverslaafde S. eerder onderdak verleend. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat Griffiths door S. is vermoord. Bij de dood van Küster zou het gaan om doodslag. Zelf ontkent S. dat hij de senioren heeft gedood.

S. kreeg in 2016 bij de rechtbank een celstraf van twintig jaar. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie (OM) dertig jaar en tbs met dwangverpleging. Het hoger beroep werd in april stopgezet omdat de advocaat van S. extra psychisch onderzoek wilde. Daaruit zou moeten blijken dat tbs niet kan worden opgelegd. Uit eerder onderzoek was naar voren gekomen dat S. weliswaar toerekeningsvatbaar was, maar ook psychopathisch.

Omdat de extra studie in de afgelopen maanden afwijkt van eerdere rapportages, wil het hof de onderzoekers horen. Naar verwachting zal dat tussen december en februari plaatsvinden. Het hoger beroep wordt daarna gesloten.

Volgens de advocaat komt uit de nieuwe onderzoeken onder meer naar voren dat tbs na vele jaren detentie geen zin meer heeft.

Het OM stelde donderdag bij een regiezitting voor om S. opnieuw naar het Pieter Baan Centrum te sturen om zo meer duidelijkheid te krijgen. Daar zat S. in 2013 ook, maar hij wilde toen niet meewerken. S. is daartoe nu wel bereid, maar het hof ziet net als de verdediging meer in het horen van de deskundigen.