Deskundigen oneens over oorzaak fataal ongeluk haven Scheveningen

Het is niet duidelijk of, en zo ja in hoeverre, de twee schippers schuld hebben aan een fataal ongeluk in de haven van Scheveningen, twee jaar geleden tijdens een zeilrace die daar aan de gang was. Door de aanvaring tussen de twee boten kwam een 56-jarige man om het leven, drie anderen raakten gewond.

Het ongeluk met een stalen motorboot en een snelle rubberboot (een RIB) gebeurde tijdens de festiviteiten van de Volvo Ocean Race in de haven, een zeilrace die een week duurde en waar veel publiek op afkwam. Wat er precies aan de aanvaring vooraf ging, daar zijn deskundigen die onderzoek deden het niet over eens. Mogelijk voer de kleinere boot met drie personen aan boord te hard, mogelijk was de uitwijkmanoeuvre van de andere boot - met acht personen erop - de oorzaak.

Beide schippers herhaalden donderdag in de rechtbank in Den Haag emotioneel dat de botsing nooit de bedoeling was en ze ook nog altijd niet weten wat er nou mis is gegaan.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man van 34 jaar uit Rhenen en de 64-jarige man uit Oostvoorne onder meer dat zij schuld hebben aan het veroorzaken van de aanvaring en de gevolgen daarvan.