Deskundigen: complexe stoornis bij verdachte S

Verdachte Joël S. die de Amerikaanse studente Sarah Papenheim heeft doodgestoken, heeft volgens deskundigen een autistische, depressieve en een psychotische stoornis. Het is aannemelijk dat deze „ernstige en complexe” problematiek van invloed is op zijn gedrag en dat hij daarom soms geen grip heeft op de realiteit, stellen een psychiater en psycholoog. Ze stellen dat hij verminderd of in het geheel niet toerekeningsvatbaar is.

Tijdens een nader verhoor voor de rechtbank in Rotterdam woensdag zeiden ze dat het onderzoek naar zijn geestesgesteldheid wel beperkt was, omdat S. op belangrijke punten zegt dat hij het niet meer weet. „Dan houdt het op een gegeven moment op en kunnen we het niet verklaren.”

S. moet in ieder geval een behandeling krijgen, te beginnen binnen een kliniek, vinden ze. De verdachte heeft al gezegd dat hij zal meewerken.

De verdachte wordt omschreven als een zeer intelligente man die zich volledig wijdde aan muziek. Hij speelde uitzonderlijk goed contrabas en oefende bijna obsessief, dagelijks zo’n acht tot dertien uur lang.