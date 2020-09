Deskundigen: alleen tbs voor verdachte bioscoopmoorden Groningen

Erg√ľn S., verdacht van de bioscoopmoorden in Groningen, verkeerde ten tijde van het dodelijke geweld volledig in de greep van psychotische wanen. Hij is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij moet geen celstraf krijgen, maar alleen tbs, zo adviseren deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie.

Justitie verdenkt S. (34) van het doodsteken van Gina en Marinus Visser, een echtpaar dat al jaren schoonmaakte in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Hun lichamen werden op 26 oktober 2019 gevonden, kort nadat zij door S. om het leven waren gebracht. De Rotterdammer staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Groningen.

S. was op de bewuste ochtend de bioscoop binnengeglipt, op zoek naar een slaapplaats. Gina Visser (55) overliep hem, waarop hij de vrouw vervolgens met veel geweld neerstak. Daarna doodde hij haar man Marinus Visser (56), eveneens met een reeks messteken.

S. kampte al jaren met ernstige psychiatrische problemen. Daarnaast was hij verslaafd aan cannabis. In de periode rond de gruwelijke steekpartij in de bioscoop verkeerde hij in de waan dat zijn dochter was gedood. Wat hem precies tot het dodelijke geweld heeft gedreven, is onduidelijk gebleven. De deskundigen schatten het risico op herhaling in als hoog tot zeer hoog, vooral omdat S. soms stopt met het nemen van zijn medicatie.

Het Openbaar Ministerie zal dinsdag later op de dag zijn visie op de zaak geven.