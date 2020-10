Desinfectiepoortje winkels blijkt juist gevaar voor gezondheid

Verscheidene winkels in Nederland hebben op last van overheidsinspectie ILT desinfectiepoortjes bij hun ingang moeten weghalen. De poortjes zijn bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ze werken averechts, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

„De desinfectiepoorten en -tunnels vormen een risico voor de gezondheid en ze dragen niet bij aan het tegengaan van het virus. De ontsmettingsmiddelen die werden gebruikt zijn in Nederland verboden”, aldus de ILT. „Bij één van de desinfectiepoorten werd alcohol verneveld. Dat is niet alleen brandgevaarlijk, maar ook gevaarlijk voor de ogen.”

In poortjes werd biocide ingezet door de vloeistof te sprayen of te vernevelen. „Biociden zijn echter bedoeld om direct op de huid aan te brengen, zoals bijvoorbeeld bij een handgel op basis van alcohol. De biociden die tot nu toe werden aangetroffen zijn in Nederland niet toegelaten.” Biociden zijn bedoeld om bacteriën, virussen en bijvoorbeeld ratten te weren of te doden. Ze kunnen huid- en luchtwegirritatie veroorzaken en tot benauwdheid of overgeven leiden.

Om welke winkels het gaat, meldt de ILT niet. Wel laat de dienst weten dat „er gehoor is gegeven aan de oproep en dat alle poorten inmiddels zijn ontmanteld”. De inspectie valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.