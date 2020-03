Designer Outlet Roermond moet dicht van veiligheidsregio

De Designer Outlet Roermond sluit zijn deuren, in opdracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vanaf zaterdag 8.00 is het winkelcomplex dicht. Dat moet voorkomen „dat vele kooptoeristen uit binnen- en buitenland de outlet bezoeken”.

Het besluit is genomen door Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de veiligheidsregio. De autoriteiten doen een beroep op koopjesjagers „om het gezonde verstand te gebruiken en niet de drukte op te zoeken, ook niet in de gemeenten net over de grens”.