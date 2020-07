Dertigers en veertigers met burn-out zoeken vaak geen hulp

Veel millennials (56 procent) die kampen met burn-out klachten zoeken geen hulp bij een arts of psycholoog en ook niet bij familieleden. Bijna 30 procent van de jonge ondernemers tot 40 jaar met mentale klachten, loopt hier twee jaar of langer mee rond. Dat staat in een onderzoek dat Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van verzekeraar Interpolis.

Millennials zijn geboren tussen 1980 en het einde van de vorige eeuw. Hun ouders komen uit de babyboomgeneratie (1945-1960) of generatie X (1960-1980).

Van de Nederlandse dertigers en veertigers heeft 20 procent dusdanige mentale klachten dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel er alleen voor te staan, zijn prikkelbaar of kunnen slecht drukte of herrie verdragen.

„Een leven leiden zonder stressklachten is onmogelijk. Het is ‘part of life’, het maakt je weerbaar en is soms ook niet erg”, zegt een woordvoerster van Interpolis. „Wat we willen voorkomen is dat klachten erger en erger worden en mensen uiteindelijk maanden uit de roulatie zijn door een burn-out.” De verzekeraar ontwikkelde de Chiller-app, die nu wordt getest. De app helpt om onder meer via laagdrempelig online contact met een psycholoog burn-out uitlokkend gedrag aan te pakken.