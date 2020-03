Dertig patiënten uit Brabant verplaatst naar andere ziekenhuizen

In totaal dertig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen zijn zondag naar andere ziekenhuizen in het land gebracht. Volgens Michiel Jonker van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) waren dat er minder dan gepland. „Een aantal patiënten was er te ernstig aan toe om te worden vervoerd en er zijn ook mensen overleden”, aldus Jonker.

Sinds vrijdag zijn er in totaal tussen de 100 en 150 mensen verplaatst. „Dat geeft wat lucht. Er is nu ook nog plek, maar we wachten af wat er komen gaat. Als we de statistieken moeten geloven bereiken we binnen een of twee weken de maximale capaciteit. We hopen dat het meevalt, maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Als het aan ons ligt blijven we de komende dagen doorgaan met verplaatsingen”, aldus Jonker.

De capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen, waaronder de intensive care, is door de vele coronapatiënten onvoldoende. Door overbelasting zullen circa 500 tot 700 patiënten naar de intensive care en andere afdelingen in ziekenhuizen buiten de provincie moeten worden gebracht.