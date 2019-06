Dertig maanden cel voor Thialf-schutter

Een 59-jarige man uit Leiden is veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf voor een schietpartij bij het Heerenveense ijsstadion Thialf in 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar geëist.

Bij het incident werd voormalig Clafis-directeur Bert Jonker in zijn hand geraakt. Volgens de rechtbank in Leeuwarden heeft Charles Reinier van der W. zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling en een poging tot afpersing.

Het schieten had plaats op de avond van 7 januari 2017 op het parkeerterrein van Thialf. Toen Jonker wilde wegrijden, hield Van der W. diens auto staande. De twee hadden een zakelijk geschil. Van der W. heeft verklaard dat Jonker een vuurwapen had, dat hij wist af te pakken. Toen Jonker wegreed, kwam hij ten val en ging het wapen af, zei hij.

De rechtbank vindt het "vele malen waarschijnlijker" dat Van der W. over een wapen beschikte. Een wapen en kogels zijn nooit gevonden. In tegenstelling tot het OM gaat de rechter niet uit van een poging tot doodslag.