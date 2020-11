Dertig gedupeerden toeslagenaffaire gemeld bij Slachtofferhulp

In de eerste twee dagen hebben zich dertig gedupeerden van de toeslagenaffaire gemeld bij Slachtofferhulp Nederland. „Je kunt ervan uitgaan dat dit in de eerste week in ieder geval tot wel vijftig mensen oploopt”, schat een woordvoerder in.

Sinds maandag kunnen gedupeerden van de affaire rond de kinderopvangtoeslagen zich melden bij Slachtofferhulp voor emotionele ondersteuning. „Even geen documenten doornemen of gesprekken over waarheidsvinding, maar bespreken hoe het met je gaat”, vat de woordvoerder het doel samen.

„De mensen zijn gedupeerd geraakt door wat er is gebeurd bij de Belastingdienst, dat laat echt wel z’n sporen na. Sommigen hebben zo veel terug moeten betalen dat ze hun huis moesten verkopen, relaties zijn stuk gegaan door de stress, mensen hebben zoveel meegemaakt”, vertelt de woordvoerder. Erkenning geven voor wat de gedupeerden is overkomen is volgens haar dan ook een belangrijk element van de hulp.

Slachtofferhulp geeft daarnaast tips om met de emoties om te gaan. „Het nieuws gaat erover en ook in het dagelijks leven worden ze geconfronteerd met de handelswijze van de Belastingdienst. Wij helpen mensen in het uiten van hun emoties”, zegt de woordvoerder. Zij verwacht dat, onder andere door de aandacht in de media, het aantal aanmeldingen de komende weken nog zal doorlopen. „We kunnen altijd opschalen, dus iedereen die zich meldt kunnen wij helpen.”