Een dertienjarige jongen is vrijdagmiddag in Den Bosch aangehouden omdat hij zijn moeder zou hebben neergestoken. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

De steekpartij vond plaats in een woning aan het Hinthamerbolwerk in Den Bosch. De politie werd rond 14.00 uur gealarmeerd. De jonge verdachte kon vrijwel meteen worden gearresteerd. De straat is afgezet en de politie doet onderzoek in het huis.