Dertien vuurwapens en harddrugs gevonden in woning Kerkrade

Bij een inval in een woning in Kerkrade heeft de politie woensdag dertien vuurwapens gevonden. Ook vonden de agenten in het huis aan de Anjelierstraat 10 kilo harddrugs. Er was niemand thuis tijdens de inval, er werd dus ook niemand aangehouden, aldus de politie.

De politie vermoedde dat er een wietplantage in de woning was en besloot tot de inval. Een wietplantage bleek er niet te zijn, wel stonden er jerrycans met een vloeistof waarvan de politie denkt dat die werd gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Vuurwapens, drugs en jerrycans zijn in beslag genomen.