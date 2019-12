Dertien mensen aangehouden in Den Haag

De politie heeft in Den Haag dertien mensen aangehouden voor brandstichting, voorbereidingen daartoe en het gooien van zwaar vuurwerk. Dat gebeurde vrijdagavond en -nacht. Ze zitten allemaal nog vast.

Twee Haagse jongens van 13 en 17 jaar en een meisje van 16 uit Voorburg werden op heterdaad betrapt op de Haringkade toen zij brand wilden stichten in de buurt van zwembad De Blinkerd in Scheveningen.

Drie Hagenaars van 17, 18 en 21 en een 18-jarige jongen uit Wateringen zijn aangehouden voor het voorbereiden van brandstichting. De vier werden in hun auto gecontroleerd op de Houtrustweg toen ze in de richting van Duindorp reden. Agenten vonden een jerrycan met benzine in de achterbak.

Invallen in Duindorp vanwege ongeregeldheden

In de Pluvierstraat werd een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Hij kon zich niet legitimeren.

Surveillerende agenten hielden vijf inzittenden van een auto aan, nadat die met hoge snelheid en gedoofde lichten was weggereden bij een brandende bouwkeet. Het gaat om vier Hagenaars van 19 jaar en een 21-jarige man uit Rijswijk. De auto is in beslag genomen.

In het Laakkwartier gingen twee auto’s in vlammen op en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Daar werd niemand gearresteerd maar zijn alleen acht mensen beboet voor openbare dronkenschap.

Het is de afgelopen week erg onrustig geweest in de omgeving van Duindorp en Scheveningen. De onrust volgde op het besluit van de gemeente om geen vergunning te geven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.