Dertien jaar cel geëist voor doodslag Cuijk

Tegen een 29-jarige man uit Cuijk is een celstraf van dertien jaar geëist voor doodslag. Hij wordt ervan verdacht op 6 oktober vorig jaar een 45-jarige man in zijn woning te hebben omgebracht. De moeder van het slachtoffer vond haar zoon pas tien dagen later.

In het politieonderzoek meldde een getuige dat hij op 6 oktober ruziegeluiden in het huis had gehoord, een ander zei dat de verdachte op 7 oktober had bekend dat hij de man had doodgestoken, uit zelfverdediging.

Dat laatste vond de officier van justitie niet geloofwaardig: het slachtoffer had achttien steekwonden. Verder waren er meer tegenstrijdigheden. De verdachte had niet de hulpdiensten gebeld, maar wel een stoel geprobeerd schoon te poetsen, spullen van het slachtoffer meegenomen en een van de twee gebruikte messen in een vijver gegooid.

Over twee weken volgt de uitspraak.