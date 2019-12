Dertien aanhoudingen bij rellen in Duindorp

De politie heeft maandag tijdens onlusten in de wijk Duindorp in Den Haag dertien mensen aangehouden wegens openlijke geweldpleging en belediging van agenten. Rond middernacht was de rust teruggekeerd in de wijk, meldde de politie.

De relschoppers gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten, zei een woordvoerster van de politie.

In de wijk hing een penetrante brandgeur. Rond het Tesselseplein stond een groep van tussen de vijftig en honderd mensen die vuurwerk afstak. Ook liepen kleine groepjes door de wijk. Boven de wijk hing een helikopter van de politie.

Ook dit weekeinde was het er onrustig en werden containers, afvalbakken en een bushalte in brand gestoken. Zondag werden dertien mensen aangehouden.

De onrust in Duindorp heeft te maken met het besluit waardoor er dit jaar met oudjaar geen groot vreugdevuur zal zijn. De Duindorp Vreugdevuur Stichting trok de stekker uit het plan vanwege te hoge eisen die de gemeente Den Haag zou hebben gesteld.