Derksen wil niet meer aan tafel met Genee in Veronica Inside

Johan Derksen wil niet meer in de setting van het programma Veronica Inside aan tafel zitten met Wilfred Genee. Dat zegt hij tegen het ANP. Genee, de presentator, heeft het programma naar zijn mening opgeblazen en het format verknald. René van der Gijp schaart zich achter de voetbanalist, die in opspraak kwam over een vermeende racistische grap over rapper Akwasi.

„Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen.”