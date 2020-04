Derde verdachte zendmastbranden aangehouden

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 30-jarige man uit Swifterbant. Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. De man zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest.

Eerder hielde de politie al een 24-jarige man uit Swifterbant en een 34-jarige Groninger aan als verdachten van het in brand steken van zendmasten.

Op 10 april werd een zendmast in brand gestoken aan de Guldendreef in Dronten. De zendmast werd volledig verwoest.

De afgelopen weken woedden meerdere branden in zendmasten. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. De Landelijke Recherche onderzoekt of sprake is van enige vorm van georganiseerd verband.

Mogelijk hebben de brandstichtingen te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.