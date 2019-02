Derde verdachte schietpartij bruiloft opgepakt

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor een schietpartij op een bruiloft in het Twentse dorpje Beckum begin deze maand. Het gaat om een 24-jarige man uit Almelo. Vorige week hield de politie al twee andere verdachten aan, twee mannen uit Almelo van 21 en 22 jaar oud.

Het schietincident op zaterdagavond 2 februari vond plaats in een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat, waar op dat moment een bruiloft aan de gang was. Tussen een aantal mensen was ruzie ontstaan. Vervolgens werd er binnen en buiten het pand geschoten. Drie mensen raakten gewond, onder wie een 70-jarige vrouw uit Almelo. Zij raakte zwaargewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De 22-jarige man is woensdag vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De 21-jarige verdachte zit nog wel vast. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte.