Derde verdachte schietincident Zaandam gezocht

De politie zoekt een derde verdachte van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident vorig week op de Burcht in Zaandam. De man, van wie een signalement is vrijgegeven, heeft volgens de politie ook met een vuurwapen geschoten. Of hij ook gericht op het negentienjarige slachtoffer heeft geschoten, is op dit moment niet duidelijk.

De politie gaf donderdag foto’s en de volledige namen vrij van twee broers die vanwege de schietpartij worden gezocht. Een van de mannen, de 24-jarige Gilano H., heeft zich donderdag zelf gemeld op het politiebureau in Zaandijk. Naar zijn broer Giovanni H. (32) wordt nog gezocht.

Het slachtoffer werd tot tweemaal toe beschoten en raakte daardoor zwaargewond. Eerst gebeurde dat bij een conflict op de Burcht. Kort daarna werd hij opnieuw onder vuur genomen. Dat was bij het Zaans Medisch Centrum, waar hij zich wilde laten behandelen.

Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de verdachten.