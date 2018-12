De politie heeft een 31-jarige Rotterdammer opgepakt in verband met het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra vorige week dinsdag in Rotterdam. Hij is de derde persoon die in verband met de zaak is aangehouden.

Eerder donderdag meldde het Openbaar Ministerie dat een tweede verdachte weer op vrije voeten is.