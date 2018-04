Derde verdachte opgepakt om fatale burenruzie

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met de fatale burenruzie in Geleen van afgelopen zondag. De 24-jarige man uit Brunssum meldde zich dinsdagmiddag bij het politiebureau in Maastricht. Daar werd hij gearresteerd. Wat zijn rol in de burenruzie is, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Door het schietincident dat volgde op de ernstig uit de hand gelopen burenruzie kwam een 34-jarige man om het leven. Een vrouw raakte gewond. Het incident vond rond 07.00 uur plaats op de Rijksweg Zuid in de Limburgse stad. Beide slachtoffers wonen in die straat.

De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Lokale media berichtten dat een van de verdachten een kopstuk is van de motorclub Satudarah.