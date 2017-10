Derde verdachte fatale flatbrand opgepakt

De politie heeft een derde verdachte opgepakt in verband met de fatale flatbrand in Diemen in juli. De 26-jarige Amsterdammer wordt verdacht van brandstichting in de studentenflat. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Eerder arresteerde de politie al een 23-jarige vrouw en een 24-jarige man. Die laatste verschijnt 1 november voor de rechter op verdenking van brandstichting.

Bij de brand in de nacht van 18 op 19 juli kwam een man van 27 om het leven. Ook raakten meerdere mensen ernstig gewond.