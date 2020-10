Derde verdachte dodelijke schietpartij Ridderkerk aangehouden

De politie heeft een 26-jarige man uit Breda aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Ridderkerk van zaterdag 17 oktober. Daarmee is hij de derde verdachte in de zaak. Bij de schietpartij overleed een 30-jarige man uit Oud-Beijerland. Een 32-jarige man uit Oud-Beijerland raakte zwaargewond.

Zaterdagmiddag werd net na 15.00 uur bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk een auto met twee inzittenden beschoten. Agenten troffen de inzittenden zwaargewond aan. Reanimatie mocht bij de 30-jarige man niet meer baten, de 32-jarige bestuurder van de auto werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

Dezelfde middag kon de politie de eerste twee verdachten aanhouden. Het ging om een 32-jarige vrouw en een 33-jarige man uit Rotterdam. De vrouw mag het onderzoek sinds zondag in vrijheid afwachten, maar ze is nog wel verdacht. Het voorarrest van de man is verlengd. Wat de rol van de derde verdachte is, wordt nu onderzocht.