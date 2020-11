‘Derde verdachte bij schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt’

Bij de schietpartij in de nacht van 26 augustus in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt is mogelijk een derde verdachte betrokken. Dat zei de advocaat van een van de twee verdachten vrijdag in de rechtbank in Amsterdam.

Bij de schietpartij om 04.00 uur ’s nachts werden met een kalasjnikov meerdere schoten afgevuurd op een woning. Daarbij raakte een van de bewoners van het huis gewond. Het wapen is gewikkeld in een vest teruggevonden in een auto in de buurt van de schietpartij, bleek op de inleidende zitting. De aangetroffen DNA-sporen op het vest worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Verdachte Denver B. (20) verklaarde via een videoverbinding dat hij niet bij de schietpartij betrokken was. Bovendien beweert hij niet te voldoen aan het signalement van de vermeende dader, die dreadlocks zou hebben en andere kleding droeg: „Ik had blauwe schoenen aan met een oranje onderkant, die waren heus wel opgevallen. Ik was het niet.”

B. heeft volgens zijn advocaat bij de politie een uitvoerige verklaring afgelegd, waarin hij een derde nog onbekende medeverdachte heeft genoemd. B. ontkent dat hij op de hoogte was van wat er zou gebeuren die nacht. Dit blijkt volgens de advocaat ook uit WhatsApp-gesprekken tussen B. en de andere verdachte, Damian L. (21).

L. was vrijdag niet bij de zaak aanwezig. Hij heeft minder uitgebreid verklaard dan B. Beide verdachten blijven vastzitten tot de volgende inleidende zitting op 11 januari. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint is nog niet bekend.

In de Vechtstraat werd eerder overdag ook al geschoten. Bij die schietpartij raakte de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe, gewond. Een nacht later was er een schietincident in de wijk Holendrecht, in een huis waar naar verluidt de moeder van Bigidagoe woonde. Of er een verband tussen de drie schietpartijen bestaat, werd vrijdag in de rechtbank niet duidelijk.