Derde verdachte aangehouden na vuurwerkdode

De politie heeft woensdag een derde verdachte aangehouden in verband met het dodelijke vuurwerkongeval in het Friese plaatsje Morra op oudejaarsavond. Het is een man uit het nabijgelegen Anjum, zei een woordvoerster van de politie.

Zijn rol bij het ongeval is nog niet duidelijk. Ook is zijn identiteit nog niet bekendgemaakt.

Dinsdag zijn al twee inwoners uit Morra aangehouden wegens het vuurwerkongeval. Een van de twee is minderjarig. Bij het ongeluk op de Achterwei kwam een 41-jarige man uit Morra om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de politie was het vuurwerk illegaal en was het op onjuiste wijze afgestoken.