Derde slachtoffer tijdens 112-storing

Tijdens de 112-storing vorige week maandag is ook in de regio Den Haag iemand omgekomen voor wie de hulpdiensten later arriveerden dan normaal.

Dat bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na berichtgeving van de NOS. Het ging om een persoon met een hartstilstand.

Ambulancezorg Haaglanden heeft deze melding bij de inspectie gedaan. Eerder werd al bekend dat in Breda en Hengelo ook mensen om het leven zijn gekomen voor wie de hulp later arriveerde dan gebruikelijk tijdens de storing.

Het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 veiligheidsregio’s, liet woensdag weten dat een landelijke crisis, zoals de 112-storing, sneller landelijk moet worden aangepakt.