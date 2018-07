Bij de schietpartij maandagavond in een appartement in New York blijken drie Nederlanders te zijn gedood. Het derde Nederlandse slachtoffer is een 38-jarige vrouw, bevestigde een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Eerder was al bekend dat een 47-jarige Nederlandse vrouw en haar zesjarige zoontje waren doodgeschoten. De dader heeft vermoedelijk zichzelf van het leven beroofd.