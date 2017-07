Derde meisje (15) vast om steekpartij

De politie in Amsterdam heeft opnieuw een meisje van vijftien jaar aangehouden wegens een steekpartij maandag bij metrostation Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West. Een meisje van vijftien jaar werd daarbij neergestoken. Het slachtoffer ligt nog met snij- en steekwonden in het ziekenhuis.

De ruzie is vermoedelijk ontstaan via sociale media, aldus de politie dinsdag na een eerste onderzoek. Twee meisjes van eveneens vijftien jaar werden direct aangehouden. Zij zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.