Derde keer stalbrand bij boerderij Werkhoven

Bij een boerderij in Werkhoven is voor de derde keer in korte tijd brand uitgebroken. Een loods staat volledig in brand en is niet meer te redden, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Rond de dertig koeien en twintig stieren die in de stal stonden zijn omgekomen.

De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden en verwacht daar nog de gehele dag druk mee te zijn. De stankoverlast kan nog de hele dag duren, meldt de de brandweer. Buiten de rook van de brand zijn er geen verhoogde concentraties van schadelijke stoffen gemeten.

Een ambulance is ter plaatse geweest om de eigenaar te behandelen, maar over de aard van de verwondingen kon de zegsman niets meedelen. Hij verwacht dat de bluswerkzaamheden nog de hele dag gaan duren. De loods heeft een lengte van ongeveer 150 meter en is dertig tot veertig meter breed.

Op dezelfde locatie aan de Hollendewagenweg ging eind vorige maand ook een loods met koeien in vlammen op. Daarbij kwam een aantal dieren om het leven. Diezelfde week was ook al een keer brand uitgebroken in een van de loodsen. Toen kon de boer op tijd zijn koeien redden.

De politie doet naar aanleiding van de vorige twee branden onderzoek en vraagt omwonenden camerabeelden aan te leveren. Ook een andere schuurbrand in het nabijgelegen ’t Goy vorige maand wordt bij dat onderzoek betrokken.