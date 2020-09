Derde arrestatie voor liquidatie in Amsterdam-Oost

In het onderzoek naar de liquidatie begin mei in Amsterdam-Oost heeft de politie maandag een derde verdachte aangehouden. Dat gebeurde nadat vorige week dinsdag beelden van een mogelijke derde betrokkene werden gedeeld.

De verdachte is de 21-jarige Ismail el B. Voor hem stond een internationale signalering uit, bevestigt de politie. Het vermoeden bestond dat El B. zich in het Spaanse Marbella bevond. „Er zijn huiszoekingen gedaan door de Spaanse politie, maar die leverden niets op”, zegt een woordvoerder. De verdachte is in Amsterdam aangehouden. De politie kan geen verdere informatie geven over waar hij precies van wordt verdacht.

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei werd de 29-jarige Omar E. doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost. Op camerabeelden uit de buurt van het plaats delict was te zien dat verdachte El. B. vlak na de schietpartij achterop een scooter springt. Kort daarna hield de politie El B. staande tijdens een politiecontrole. Omdat er op dat moment nog geen weet was van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, lieten de agenten hem gaan.

De doodgeschoten E. was een bekende in het criminele circuit. Eind januari was hij nog vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland (begin 2017) en van deelname aan een criminele organisatie. E. overleefde eerdere aanslagen op hem.

De eerste verdachte voor de liquidatie werd in juli aangehouden maar is inmiddels op vrije voeten. Hij is nog steeds verdachte in de zaak. De tweede verdachte werd op 27 augustus gearresteerd, hij zit nog in voorarrest.