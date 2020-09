Derde arrestatie voor liquidatie in Amsterdam-Oost

In het onderzoek naar de liquidatie begin mei in Amsterdam-Oost heeft de politie maandag een derde verdachte aangehouden. Dat gebeurde nadat vorige week dinsdag beelden van een mogelijke derde betrokkenen werden gedeeld.

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei werd de 29-jarige Omar E. doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost. E. was een bekende in het criminele circuit. Eind januari was hij nog vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland (begin 2017) en van deelname aan een criminele organisatie. E. overleefde eerdere aanslagen op hem.

De verdachte die maandag in Amsterdam is aangehouden is de 21-jarige Ismail el B. De politie kan geen verdere informatie geven over waar hij precies van wordt verdacht.