Derde arrestatie na explosie in Groningse woning

Een 27-jarige man uit Groningen is opgepakt na een explosie vrijdag in een flatwoning in de stad. Eerder waren de twee bewoners al opgepakt. Wat hun band met de derde verdachte is en hoe die in beeld is gekomen, wil de politie niet zeggen. De drie zitten in beperkingen vast, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, niet met de buitenwereld.

De explosie gebeurde vrijdag aan de Wibenaheerd in de wijk Beijum. Een deel van de gevel werd uit de flat geblazen. Op zaterdag werden meerdere woningen in de straat ontruimd, omdat de politie informatie had gekregen dat er mogelijk explosieve stoffen binnen lagen. Agenten vonden inderdaad explosief materiaal. Om wat voor materiaal het gaat en hoeveel daarvan in het gebouw lig, wil de politie niet zeggen.