Derde aanhouding voor kroegruzie Laren

De politie heeft maandagochtend een derde verdachte aangehouden in verband met een grote vechtpartij in een café in Laren. De politie schoot zondagavond een van de vechtersbazen neer toen agenten werden belaagd.

Alle drie de verdachten komen uit Marknesse. Maandag werd een 15-jarige jongen opgepakt voor zware mishandeling. Zondag werden al twee mannen van 47 en 19 uit deze plaats aangehouden, onder wie de gewonde. De vechtpartij was in een café aan de Naarderstraat.

Ook een agent liep letsel op toen vechtersbazen zich tegen de agenten keerden. Er werd onder meer met glas gegooid.