Derde aanhouding voor dodelijke schietpartij Cothen

Een 28-jarige vrouw uit de gemeente De Ronde Venen is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Cothen (Utrecht) op 26 maart, waarbij een 50-jarige man om het leven kwam. De vrouw zou de avond voor de schietpartij een ontmoeting hebben gehad met de hoofdverdachte, een 20-jarige man uit Amersfoort. Ze reed in een zwarte auto.

De Amersfoorter werd een halfuur na de schietpartij al aangehouden en bekende dat hij het slachtoffer op de Ossenwaard had neergeschoten. Op 9 juni werd al een 51-jarige vrouw uit Cothen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.