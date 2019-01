Derde aanhouding om beschieting huis Almere

Een 16-jarige jongen is aangehouden vanwege de beschieting van een woning in Almere. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Vorig jaar november werden al twee meisjes opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De schietpartij op 31 maart vorig jaar aan het begin van de avond was in de Maandagstraat. De bewoners zagen twee onbekende jongens voor hun huis staan. Een van de jongens had een pistool in zijn hand. Plotseling werd meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond. De jongens reden weg op een scooter.

De politie vermoedt dat de aangehouden jongen achterop de wegrijdende scooter zat. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.