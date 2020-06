‘Deo Volente’ in column wethouder roept vragen op

De uitdrukking ‘Deo Volente’ in een column van SGP-wethouder Marien Klein van Neder-Betuwe heeft vragen opgeroepen. Zoiets kan niet op een met overheidsgelden betaalde publieke gemeentepagina, vond een PvdA-raadslid.

Klein, sinds februari wethouder, schreef in het regionale blad Gemeentenieuws over mogelijke bezuinigingen en wenselijke investeringen. “Binnen mijn partij is het de goede gewoonte om geplande bijeenkomsten in publicaties of uitnodigingen te voorzien van de afkorting D.V.: Zo God het geeft. Wat wij denken te kunnen plannen, is niet onze autonome bevoegdheid. De coronacrisis is daar een voorbeeld van. Het is mijn overtuiging dat het nodig is, juist in deze tijd, om vanuit dat besef kaders te stellen. Deo Volente!”

“In Nederland is sprake van scheiding van kerk en staat. In de column wordt dat principe niet gehanteerd. Een onwenselijke situatie”, oordeelde het PvdA-raadslid. Hij stelde er schriftelijke vragen over, maar ving bot bij het college. Dat antwoordde: “De wethouders schrijven hun columns zelf en hebben de vrijheid - gebruikelijk onder columnisten - om hun tekst naar persoonlijk inzicht vorm te geven.”