”Deo Volente” in column roept vragen op

De uitdrukking ”Deo Volente” in een column van SGP-wethouder Marien Klein van Neder-Betuwe heeft vragen opgeroepen. Zoiets kan niet op een met overheidsgeld betaalde gemeentepagina, vond een PvdA-raadslid.

Klein schreef in een regionaal blad over mogelijke bezuinigingen. „Binnen mijn partij is het de goede gewoonte om geplande bijeenkomsten in publicaties of uitnodigingen te voorzien van de afkorting D.V.: Zo God het geeft.” Een PvdA’er achtte dit in strijd met de scheiding van kerk en staat, maar ving bot bij het college: „De wethouders schrijven hun columns zelf en hebben de vrijheid –gebruikelijk onder columnisten– om hun tekst naar persoonlijk inzicht vorm te geven.”