DENK: ziet er leuk uit voor jonge partij

DENK houdt na de exitpolls in de eerste drie provincies hoop op een entree in de Eerste Kamer. De partij lijkt voorlopig alleen zetels te halen in Zuid-Holland, maar „daar ben ik tevreden mee”, zegt voorman Tunahan Kuzu.

DENK verwachtte drie zetels te veroveren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, de geboortegrond van de partij. Maar dat lijken er tot dusver twee te worden. „Ik denk dat die derde zetel er nog aan zit te komen”, aldus Kuzu. Maar als het bij twee blijft, dan „ziet dat er leuk uit” voor „een beginnende, relatief jonge partij”.

Kuzu heeft nu zijn hoop gevestigd op winst in Noord-Holland en Utrecht. „Dan gaat de Eerste Kamer lukken.”

DENK deed voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk hoopt de allereerste senator voor de partij te worden.