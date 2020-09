DENK: veroordeling Wilders voor groepsbelediging is terecht

Politieke partij DENK vindt het „meer dan terecht” dat Geert Wilders in hoger beroep schuldig is bevonden aan groepsbelediging. „Het is voor Nederland van groot belang dat politici als Wilders gestraft worden voor hun grievende en beledigende uitspraken die veel Nederlanders tot op het bot pijn hebben gedaan.”

Wilders werd vrijdag vrijgesproken van het aanzetten tot haat of discriminatie, maar wel schuldig bevonden aan groepsbelediging. Een straf kreeg hij niet opgelegd. Volgens DENK, een partij die veel kiezers met een migratieachtergrond heeft, is met de veroordeling „helder dat racisme geen plek heeft in Nederland en minderheden niet vogelvrij zijn in ons land.”

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan wil een debat in de Tweede Kamer om „te bespreken wat de politieke gevolgen zijn”.

Wilders kondigde kort na de uitspraak aan in cassatie te gaan.