DENK stelt Kamervragen over poppen bij moskee

Kamerlid Farid Azarkan van DENK gaat Kamervragen stellen over het incident bij de Haagse as-Soennah-moskee. Daar werd zondagmorgen een spandoek opgehangen waarop de profeet Mohammed in grove bewoordingen wordt uitgemaakt voor pedofiel en ook de tekst ‘De Koran is vergif’ is aangebracht. Naast het spandoek was een etalagepop neergezet in Arabische kleding, met voor het kruis een babypop.

De anti-islamiseringsbeweging Pegida heeft toegegeven dat ze achter de actie zit. Woordvoerder Edwin Wagensveld zei tegen Omroep West dat de actie was bedoeld als aanklacht tegen het demonstratiebeleid van de Haagse burgemeester Krikke. Van haar mag Pegida niet demonstreren bij een moskee.

DENK vindt dat moskeeën gevaar lopen door groeperingen als Pegida en wil dat de gebedshuizen extra worden beveiligd.