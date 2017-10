DENK: regeerakkoord gemiste kans

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu vindt het regeerakkoord van de nieuwe coalitie een „gemiste kans”. Volgens Kuzu hadden de partijen in tijden van economische groei ervoor moeten kiezen om een „aantal structurele problemen op te lossen”.

„Je ziet dat grote bedrijven worden gespekt met 3 miljard euro belastverlaging. Wij mogen dat opbrengen met boodschappenbelasting. Er wordt gesproken over de tweedeling in de samenleving, maar de structurele oplossing om die tweedeling te bestrijden is heel karig en aan het einde van het regeerakkoord in een hoekje geplaatst”.

Ook noemt Kuzu het „te veel van hetzelfde als het gaat om bestrijding van discriminatie en racisme”.