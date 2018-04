DENK niet in stadsbestuur Schiedam

Vanuit het niets werd DENK de tweede partij in de gemeenteraad van Schiedam, maar nu het nieuwe college rond is, staat de partij buitenspel. Zes andere partijen gaan samen het college van de Zuid-Hollandse plaats vormen. Dat zijn VVD, het Algemeen Ouderen Verbond, D66, GroenLinks, Progressief Schiedam en het CDA.

DENK deed dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Schiedam kreeg de partij 11,6 procent van de stemmen. Het was het beste resultaat van DENK in het land, beter nog dan in Amsterdam en Rotterdam. Tijdens de verkenning bleek al dat de andere Schiedamse partijen grote moeite met standpunten van DENK hadden, bijvoorbeeld over transgenders, over gelijke rechten van man en vrouw en over gelijkwaardigheid van religies. Bovendien had DENK nog geen enkele ervaring in de raad, aldus de verkenner.