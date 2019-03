DENK is populair in Schiedam en Rotterdam

Het is nog niet helemaal duidelijk of DENK in de Eerste Kamer komt. De partij hikt tegen de grens van één zetel aan. De uitslagen van de Verkiezingsdienst van het ANP hebben wel duidelijk gemaakt waar de partij de meeste steun geniet.

DENK scoorde het beste resultaat van de uitslagenavond in Schiedam. Daar kreeg de partij 7,7 procent van de stemmen. Dat is meer dan D66, CDA en SP behaalden in de Zuid-Hollandse plaats. In Rotterdam behaalde DENK 7,5 procent, net iets minder dan de PVV van Geert Wilders. Andere plaatsen waar DENK naar verhouding vrij veel steun heeft, zijn Den Haag, Amsterdam, Maassluis, Roermond, Utrecht en Vlaardingen. In veel van die plaatsen krijgt ook Forum voor Democratie veel stemmen.

In het hoge noorden hoeft DENK niet op veel enthousiasme te rekenen. In het Groningse Pekela en op de Friese eilanden Ameland en Terschelling kreeg de partij geen enkele stem, in Loppersum ging het iets beter, met twee stemmen.