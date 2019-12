Denemarken pakt Nederlandse verdachte neptelefoontjes

De politie in Denemarken heeft een man uit het Friese Dantumadeel aangehouden die verdacht wordt van het plegen van neptelefoontjes. De 20-jarige verdachte zou sinds begin van dit jaar naar onder meer politie, justitie, brandweer, ziekenhuizen, verloskundepraktijken, hotels en burgers in Nederland hebben gebeld.

Tijdens de gesprekken deed hij valse meldingen en bedreigde hij mensen. Een ziekenhuis in Nederland werd in één maand meer dan duizend keer gebeld, meldt de politie.

Woensdag arresteerde de politie in Denemarken de man, die regelmatig op reis was in Nederland en in het buitenland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om zijn uitlevering.