Den Oudsten wil opruiende sociale media sneller uit de lucht

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht wil websites en sociale media waarop wordt opgeroepen tot rellen, sneller uit de lucht kunnen nemen. „Nu kom je de halve wetgeving, privacy en weet ik wat tegen”, aldus de burgemeester. Hij heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdag in een overleg gevraagd dit te kunnen versnellen. Bij dit overleg waren ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aanwezig.

„Sociale media veroorzaken een boel ellende en hoge maatschappelijke kosten” als ze worden gebruikt om op te roepen tot rellen, zo stelde Den Oudsten dinsdagavond in een spoeddebat met de gemeenteraad van de Domstad. Het Openbaar Ministerie houdt drie vloggers, „met soms wel tienduizenden volgers”, verantwoordelijk voor opruiing. Zij zouden op sociale media als Snapchat hebben opgeroepen om te rellen in verschillende wijken van Utrecht. De burgemeester wil voortaan dit soort sites en vlogs zo snel mogelijk uit de lucht kunnen halen.

Groepen jongeren gaven gehoor aan de oproep. Zij trokken op verschillende avonden rellend door onder meer Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht. Ze gooiden stenen naar de politie, pleegden vernielingen en staken zwaar vuurwerk af. 53 jongeren werden gearresteerd. De politie verwacht nog veel meer verdachten aan te houden.

De verdachten komen overwegend uit Utrecht en directe omgeving. „Zij woonden misschien niet altijd in de wijk, maar wel elders in de stad. Dus het gaat om onze jongeren”, gaf Den Oudsten aan.

Daarom wil het stadsbestuur de wijken in om met de jongeren en vooral ook hun ouders te gaan praten. „Wij gaan ze confronteren met het gedrag en de jongeren een duw in de goede richting geven. Niet met een batterij wetenschappers of jongerenwerkers. Wij moeten zelf de wijk in. Een-op-een gesprekken zonder iemand ertussen.” De burgemeester wil hiermee met het „gezonde verstand” concluderen of de gemeente iets aan de problemen kan doen of dat ze kansen laat liggen.