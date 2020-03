Den Haag zoekt uit waar corona-beperkingen worden overtreden

De gemeente Den Haag gaat de komende dagen uitzoeken of er plekken zijn waar mensen de beperkingen tegen het coronavirus massaal aan hun laars lappen. Die plekken worden als eerste aangepakt met nieuwe gemeentelijke regels. Zo kunnen parken en stranden, of een plek als de Haagse Markt, worden gesloten. Mensen die minder dan 1,5 meter afstand houden of met meer dan drie personen bij elkaar staan, kunnen een boete krijgen.

De exploitanten van winkels en marktkramen moeten er zelf op toezien dat hun bezoekers minstens 1,5 meter afstand houden. In de komende dagen worden mensen erop aangesproken als ze de coronaregels overtreden. Wie niet luistert, kan worden vervolgd.