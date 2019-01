Den Haag: zestig schademeldingen na vonkregen

Zo’n zestig mensen hebben bij de gemeente Den Haag gemeld dat ze schade hebben opgelopen door de vreugdevuren van de jaarwisseling. Het gaat onder meer om schade aan kleren en tuinplanten. Gedupeerden kunnen de gemeente aansprakelijk stellen wanneer de verzekering de schade niet dekt, laat Den Haag weten na een bericht van Hart van Nederland.

In het stadsdeelkantoor van Scheveningen is vrijdag een speciale informatiebalie geopend. Daar was het vrijdag rustig, ongeveer acht mensen kwamen langs.

De schadeomvang door de vonkregen in Scheveningen is nog niet bekend doordat verzekeraars nog geen totaalbeeld van alle schadeclaims hebben. Het gaat voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden.