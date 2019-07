Den Haag wil straat vernoemen naar Fortuyn

Pim Fortuyn wordt mogelijk geëerd met een straatnaam in Den Haag. De hofstad zet hem op de lijst van ‘te vernoemen personen’. Zodra op een geschikte plek een nieuwe naam nodig is voor een straat, laan, plein of brug komt Pim Fortuyn in aanmerking. „Het is bijzonder dat hij vernoemd wordt in het hart van de democratie en de stad van vrede en recht”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Pim Fortuyn leidde de LPF. Op 6 mei 2002, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen dat jaar, werd hij doodgeschoten door Volkert van der G. Zijn partij trad later toe tot het kabinet.

Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, staat sinds 2017 op de Haagse lijst met straatnaamkandidaten.