Den Haag wil rijke cruisegangers lokken

Ook Den Haag wil in de komende jaren cruiseschepen naar de stad lokken. Niet de drijvende steden met duizenden passagiers, daarvoor is de haven van Scheveningen te klein, maar de kleinere, luxere schepen voor de rijkere reiziger. Die toeristen kunnen bijvoorbeeld winkelen in de buurt van Paleis Noordeinde of een bezoek brengen aan musea als het Mauritshuis en Panorama Mesdag.

Een van de eerste bezoekende schepen is het Duitse schip Hanseatic Nature, dat woensdag is aangekomen bij Scheveningen. Voor de kust gaat het voor anker, waarna de ongeveer honderd opvarenden met snelle sloepen naar de wal worden gebracht. Daar worden ze door de gemeente binnengehaald, waarna ze in groepjes op pad gaan. Ze brengen bezoekjes aan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de avond varen ze verder.

In juli komt een ander Duits passagiersschip, de MS Berlin, naar Scheveningen. In de jaren erna moeten meer schepen naar de Scheveningse haven komen. De hofstad wil de gasten op maat gemaakte excursies aanbieden. Ze kunnen bijvoorbeeld een exclusief diner in een museum na sluitingstijd krijgen, of een speciale tour door Den Haag krijgen. Als zij hun geld uitgeven in de hofstad, is dat goed voor de economie en de werkgelegenheid, aldus de gemeente.