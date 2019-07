Den Haag weert mishandelaars badmeesters

Vijf mannen die in mei twee badmeesters in een zwembad in Den Haag zouden hebben mishandeld, mogen geen enkel zwembad in de stad meer in. Ze hebben een toegangsverbod voor onbepaalde tijd gekregen voor alle gemeentelijke zwembaden.

De gemeente Den Haag heeft die straf woensdag naar buiten gebracht. Bij de vechtpartij in het Hofbad in Den Haag raakte een badmeester gewond. Een andere badmeester werd met een mes bedreigd. Veel bezoekers waren daar getuige van. De jongste verdachte was destijds 14 jaar oud, de oudste 22.

Het onderzoek naar de verdachten loopt nog en het is niet bekend wanneer ze voor de rechter moeten komen, zegt het OM. De vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging in vereniging. Ze werden een paar dagen na de vechtpartij vrijgelaten.